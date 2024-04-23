Бессмертный полк в Петербурге снова пройдет в онлайн-формате

Бессмертный полк в этом году в России снова пройдет в онлайн-режиме. Петербург не стал исключением. Об этом во время пресс-конференции в «Россия сегодня» сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политики и делам ветеранов Елена Цунаева.
— В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб принял решение не проводить Бессмертный полк в очном формате. В этом году мы подготовили другие форматы для празднования этого замечательного праздника. В этом году мы будем отмечать 9 мая в Год семьи, поэтому мы рассчитываем, что в каждой акции будут принимать участие именно семьи. Кроме того, много мероприятий также запланировано в наших образовательных учреждениях, — отметила Цунаева.
Так, с 6 мая во всех российских школах проведут «Разговоры о важном», который посвятят Дню Победы. На них также расскажут о 80-й годовщине Крымской наступательной операции. Школьники узнают о подвигах ее героев. Перед каждым таким мероприятием будет звучать гимн России и будет поднятие флага.
— Мы планируем с 6 по 8 мая проведение в школах мероприятия под названием «Бессмертный полк — герой рядом с нами». Сама школа будет определять формат и его дату. Рекомендуем пригласить на них участников Великой Отечественной войны и спецоперации, которые смогут выступить перед школьниками, — добавил министр просвещения России Сергей Кравцов.
В эти дни в учебных учреждениях также могут быть оформлены выставки с фотографиями участников Великой Отечественной и спецоперации с кратким описанием их подвигов. Учителя также могут провести традиционные акции «Окна Победы» или «Песни Победы». А 9 мая в школах пройдут тематические линейки.
Что же касается форматов участия в предстоящем Бессмертном полке, то Цунаева предложила, например, размещать фото героев Великой Отечественной войны на машинах общественного транспорта, на прогулочных водных судах или на воздушных судах.
Руководитель исполкома движения Наталья Шадрина добавила, что жители регионов могут также стать участником акции «Потрет героя на одежде». То есть для этого можно напечатать фото, например, на футболке или свитере, после чего в этой одежде выйти на прогулку. О бабушках и дедушках, которые защищали свою Родину, можно также рассказать в социальных сетях или же разместить их фото на личном автомобиле.