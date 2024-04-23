Бессмертный полк в Петербурге снова пройдет в онлайн-формате

— В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб принял решение не проводить Бессмертный полк в очном формате. В этом году мы подготовили другие форматы для празднования этого замечательного праздника. В этом году мы будем отмечать 9 мая в Год семьи, поэтому мы рассчитываем, что в каждой акции будут принимать участие именно семьи. Кроме того, много мероприятий также запланировано в наших образовательных учреждениях, — отметила Цунаева.