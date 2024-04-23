Цены стартанули. В Краснодаре зафиксирован рост стоимости на яйца

Казалось бы, ценовая лихорадка на яйца осталась в прошлом году. После Нового года стоимость на этот продукт присмирела. Со 150 рублей и выше ценник пополз до средних 100 рублей. Но во второй половине апреля яйца вновь стали прибавлять — где-то по рублю, где-то по пять.
Так, 23 апреля в сетевых магазинах цена за десяток стартует от 123 рублей — это за мелкие. Отборные и того 135 рублей. На полках есть и подороже — почти 150 рублей. Это пока максимум.
«Вообще, цены на яйца до лета должны были падать на 30% от показателя зимы. В мае они показывают годовой минимум, а дальше идут вверх до нового года. Так было всегда, но этот год, видимо, особенный, потому что в апреле яйца почему-то стоят столько же, как и зимой и это не нормально», — считает краснодарский экономист Роман Иноземцев.
По словам эксперта, причинами роста цен остаются высокий курс доллара. Он влияет на закупку ветпрепаратов и техники, а также высокие ставки по кредитам, которые вынуждены брать аграрии для развития предприятий.
«Так или иначе, то, что цены на яйца к маю не упали, это серьезный намек на то, что перед нами маячит существенное повышение цен этой осенью», — уверен Иноземцев.
КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА ЯЙЦА.
Декабрь 2023 года (максимум) — 214 рублей.
Январь 2024 года (максимум) — 114 рублей.
Апрель 2024 года (максимум) — 155 рублей.