Цены стартанули. В Краснодаре зафиксирован рост стоимости на яйца

«Вообще, цены на яйца до лета должны были падать на 30% от показателя зимы. В мае они показывают годовой минимум, а дальше идут вверх до нового года. Так было всегда, но этот год, видимо, особенный, потому что в апреле яйца почему-то стоят столько же, как и зимой и это не нормально», — считает краснодарский экономист Роман Иноземцев.