Гигантские облака пыли из Сахары накрыли Грецию

Сахара является крупнейшим источником минеральной пыли, выбросы которой составляют от 60 до 200 миллионов тонн в год. И если более крупные частицы быстро падают на землю, то более мелкие могут переноситься на тысячи километров и потенциально накрыть территорию всей Европы.