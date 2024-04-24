40 новых автобусов запустили в Астане

Эти 40 автобусов готовы и выехали на обслуживание маршрутов №№ 44, 10, 9, 7. На маршрут № 44 выехали 16 автобусов, тем самым подвижной состав маршрута полностью заменен на 18-метровые автобусы. 14 автобусов распределены на маршрут № 7, остальные — на маршруты № 9 и № 10.