В Красноярске репетиции ко Дню Победы пройдут 28 апреля и 7 мая

На это время на правобережье перекроют несколько дорожных участков, рассказали в мэрии. К примеру, с 8:00 до 23:00 у водителей не получится проехать с проспекта «Красноярский рабочий» к домам № 31, № 29/1 и № 29/2. Также нельзя будет заехать на Административный, Спортивный и Индустриальный проезды.