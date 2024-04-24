В Красноярске репетиции ко Дню Победы пройдут 28 апреля и 7 мая

В Красноярске пройдет две генеральных репетиции праздничного шествия в честь Дня Победы. Первая состоится 27 апреля, а вторая — 7 мая. На это время на правобережье перекроют для проезда некоторые дорожные участки. Публикуем расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Красноярске.
Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Красноярске
Первая репетиция шествия состоится 27 апреля на Красрабе. Она будет идти с 19:00 до 22:00. Вторая репетиция пройдет накануне праздника — 7 мая.
На это время на правобережье перекроют несколько дорожных участков, рассказали в мэрии. К примеру, с 8:00 до 23:00 у водителей не получится проехать с проспекта «Красноярский рабочий» к домам № 31, № 29/1 и № 29/2. Также нельзя будет заехать на Административный, Спортивный и Индустриальный проезды.
Более подробно о перекрытиях мы уже писали. Почитать можно по этой ссылке.
Напомним, что шествие в честь Дня Победы в этом году перенесли на правый берег. Колонна пройдет от площади перед ДК 1 мая до «Красцветмета». В мероприятии примут участие 32 парадных расчета, это примерно две тысячи человек — военнослужащие, студенты, представители силовых ведомств, кадеты, сводный духовой оркестр и другие. Кроме того, в шествии задействуют 40 единиц техники.
Провести шествие на левом берегу на улице Карла Маркса не получилось из-за строительства метро, а также реконструкции Центрального парка.