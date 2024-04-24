Экотропы, холмы, декоративные растения: в Бутырском районе появится сенсорный сад

«Сад реализуют в концепции “естественная природа в городской среде”. Такой подход связан с тем, что в последнее время при создании ландшафтных проектов все большее внимание уделяется организации таких пространств, в которых человек сможет найти для себя абсолютно разные сценарии досуга, задействовать разные органы чувств. Так, в окружении злаковых растений будут тихие зоны для медитаций. На участках для чтения разместят шезлонги и высадят пряные кустарники, а вдоль прогулочных дорожек с дизайнерской подсветкой появятся гипоаллергенные многолетники», — отметил Сергей Кузнецов.