Власти Ленобласти рассказали, когда в Сертолово появится электричка

Электричка из Петербурга в Сертолово может появиться в перспективе 2−3 лет. Об этом в эфире программы «Пять углов» на радио «КП» (92,0 FM) рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. По его словам в этом году в планах получить проект обновленной ветки и транспортно-пересадочного узла.
— Мы прорабатываем этот вопрос с железной дорогой, — сказал Присяжнюк. — Сертолово стало медицинской Меккой. Там рядом поселок Песочное, где расположен крупный онкоцентр, в Сертолово планирует переехать детская областная больница. Большой поток посетителей и врачей. Поэтому в работе огромный проект по возвращению в поселок железнодорожного сообщения.
По словам Михаила Присяжнюка, в поселке планируют построить транспортно-пересадочный узел, который соединил бы ЖД-ветку и наземный транспорт. Инвестор проекта — железная дорога. Стоимость ТПУ — 6 млрд рублей.
— Мы ведем переговоры с минобороны о передачи путей, их нужно переложить автоматизировать, сделать новые насыпи, — рассказал Михаил Присяжнюк. — Надеюсь, в этом году выйдем на проектирование и на госэкспертизу. Такой план есть у партнеров с железной дороги. Мы уже организовали земельный участок под проектирование ТПУ в районе перегона Парголово — Огоньки.
В планах соединить Песочное, Сертолово, Левашово и центр Петербурга. Обещают, что запустят скоростной поезд «Ласточка», к ТПУ подведут маршруты автобусов. Если финансирование будет поступать без перебоев, то завершить работы планируют за 2,3 года.