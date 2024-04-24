Власти Ленобласти рассказали, когда в Сертолово появится электричка

— Мы ведем переговоры с минобороны о передачи путей, их нужно переложить автоматизировать, сделать новые насыпи, — рассказал Михаил Присяжнюк. — Надеюсь, в этом году выйдем на проектирование и на госэкспертизу. Такой план есть у партнеров с железной дороги. Мы уже организовали земельный участок под проектирование ТПУ в районе перегона Парголово — Огоньки.