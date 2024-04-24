Челябинцам пообещали минусовые температуры

«Днем 25 и 26 апреля ожидается плюс 14. В ночь с 25 на 26 апреля возможно понижение температуры воздуха до минус двух градусов», — сообщили в региональном гидрометцентре.
Ночью 24 апреля возможен мокрый снег и грозы. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
В четверг днем местами пройдут умеренные дожди. К пятнице осадки прекратятся.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что жаркая весна была лишь «пробником» знойного лета в Челябинской области, по словам синоптиков. Однако один из месяцев в регионе ожидается особенно дождливым.