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Челябинцам пообещали минусовые температуры

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля, ФедералПресс. На этой неделе погода в Челябинской области упадет до минус двух градусов в ночные часы. Когда ждать понижения — рассказали синоптики гидрометцентра региона.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 67% 756 мм рт. ст. +13°

«Днем 25 и 26 апреля ожидается плюс 14. В ночь с 25 на 26 апреля возможно понижение температуры воздуха до минус двух градусов», — сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью 24 апреля возможен мокрый снег и грозы. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

В четверг днем местами пройдут умеренные дожди. К пятнице осадки прекратятся.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что жаркая весна была лишь «пробником» знойного лета в Челябинской области, по словам синоптиков. Однако один из месяцев в регионе ожидается особенно дождливым.