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Из-за бури несколько районов Алматы остались без электричества

24 апреля в Алматы из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и дождя отключилось электричество в нескольких районах. Аварии произошли в микрорайонах Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1 и Шанырак-2, сообщает Zakon.kz.

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Источник: pixabay

Как объяснили в АО «Алатау жарық компаниясы», дождь и сильный ветер привели к отключению в распределительной сети 6−10−0,4 кВ, в результате чего без электроснабжения остались потребители Алматы.

«Из-за ухудшившейся погоды и сильного ветра в Алматы произошли аварийные отключения электроэнергии. Территория отключения: мкр. Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1 и Шанырак-2».

АО «Алатау жарық компаниясы»

Также в компании отметили, что оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды. Ситуация в городе находится под контролем.

В данный момент работает телефон 8 (727) 356−99−99, обратившись на который можно узнать всю оперативную информацию о причине перебоев электроснабжения.