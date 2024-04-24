Из-за бури несколько районов Алматы остались без электричества

Как объяснили в АО «Алатау жарық компаниясы», дождь и сильный ветер привели к отключению в распределительной сети 6−10−0,4 кВ, в результате чего без электроснабжения остались потребители Алматы.
«Из-за ухудшившейся погоды и сильного ветра в Алматы произошли аварийные отключения электроэнергии. Территория отключения: мкр. Ерменсай, Нур Алатау, Тау-Самалы, Карагайлы, Курамыс, Акжар, Баганашыл, Аскартау, Шанырак-1 и Шанырак-2».
Также в компании отметили, что оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды. Ситуация в городе находится под контролем.
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