В Калининграде названа дата «Последнего звонка»

Сроки проведения экзаменов скорректированы таким образом, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ и принять решение о необходимости пересдачи.
Все экзамены для одиннадцатиклассников будут проходить в 13 ППЭ, организованных на базе общеобразовательных учреждений №№ 12, 18, 22, 31, 35, 36, 38, 40, 49, 56 (2-ой корпус), 58, 59, ШИЛИ. Кроме того, будет организовано два пункта на дому для выпускников школ №№ 13 и 31.
Для проведения ГИА-9 запланирована работа 30 ППЭ. Также для проведения экзаменов по иностранному языку (устная часть) будут задействованы 6 ППЭ одиннадцатых классов в те дни, когда там не проводятся экзамены, прокомментировали в Калининграде сегодня, 24 апреля 2024 года, собкору ИА МедиаКалибр в пресс-службе городской администрации.
Кроме того, для 18 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения ПМПК будут организованы ППЭ на дому.
Еще одно новшество ожидает выпускников в этом году. поправками в Законе об образовании закреплены положения о выдаче с 2024 года выпускникам школ медали «За особые успехи в учении» 1-ой степени при наличии итоговых оценок «Отлично» по всем предметам и получения на ЕГЭ не менее 70 баллов по русскому языку и не менее 70 баллов по одному из сдаваемых учебных предметов. Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебряная медаль) будет вручаться выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки успеваемости «Отлично» и не более двух оценок «Хорошо» и получения при прохождении ЕГЭ не менее 60 баллов по русскому языку и не менее 60 баллов по одному из сдаваемых учебных предметов.
В текущем году на получение аттестата с отличием и золотой медали претендуют 335 обучающихся, на получение серебряной медали — 244 одиннадцатиклассника.
Все, кто не сдаст ГИА по уважительным причинам либо получит неудовлетворительные результаты в основной период, смогут сдать экзамены в дополнительный период, который традиционно проводится в сентябре: предварительно с 3 по 24 сентября — для 9-классников, с 4 по 23 сентября — для 11-классников.
Последний звонок для выпускников запланирован на 25 мая. Вручение аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-х классов состоится 30 июня, о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов — 28 июня.