В Калининграде названа дата «Последнего звонка»

Еще одно новшество ожидает выпускников в этом году. поправками в Законе об образовании закреплены положения о выдаче с 2024 года выпускникам школ медали «За особые успехи в учении» 1-ой степени при наличии итоговых оценок «Отлично» по всем предметам и получения на ЕГЭ не менее 70 баллов ‎по русскому языку и не менее 70 баллов по одному из сдаваемых учебных предметов. Медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебряная медаль) будет вручаться выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки успеваемости «Отлично» и не более двух оценок «Хорошо» ‎и получения при прохождении ЕГЭ не менее 60 баллов по русскому языку и не менее 60 баллов по одному из сдаваемых учебных предметов.