Счетная палата указала на неэффективное использование средств ОМС

Анализ проводился совместно с контрольно-счетными органами 20 регионов. Как отмечается в отчете, за период с 2021 по 2022 год в медорганизации поступило 5,2 триллиона рублей средств ОМС, в 2023 году выделено финансирование в размере 2,7 триллиона рублей, что на 118,3 миллиарда рублей превышает поступления 2021 года.
«В структуре расходов медицинских организаций, осуществляемых за счет средств ОМС, основную долю (64,2%) в среднем занимают затраты на оплату труда. На лекарственное обеспечение приходится 16,6% затрат, на оплату прочих работ и услуг — 9,2%. При этом, как показал проведенный анализ, в зависимости от региона и типа медорганизации структура расходов может существенно различаться, что не всегда обусловлено объективными факторами, такими как географическое положение или плотность населения», — говорится в отчете.
«Так, расхождения по оплате труда варьируются от 78,4% в Чукотском автономном округе до 52,7% в Чеченской Республике, по оплате работ и услуг — от 15,3% в Кировской области до 4,8% в Астраханской области», — поясняется в тексте.
Оценка ведомства обусловлена в том числе различающимися между регионами расходами медорганизаций на приобретение медикаментов, а также исполнением расходов нормированного страхового запаса территориальных фондов ОМС на приобретение медоборудования. «Так, в 2021—2022 гг. фактическое исполнение указанных расходов не превышало 62% предусмотренного финансирования. При этом отдельным медицинским организациям доводилось от 50 до 100% объема выделенных средств», — обращает внимание Счетная палата.
Ведомство указало и на имеющийся дисбаланс в штатной структуре медорганизаций. В частности, средняя доля врачей в государственных медучреждениях в 2022 году составляла 11,1%, а доля административно-управленческого персонала превышала 40%. По оценке ведомства, это свидетельствует о наличии избыточных административных функций.
Счетная палата заключила, что изменение подходов территориальных фондов ОМС к проверкам финансово-хозяйственной деятельности медорганизаций, направленное на повышение эффективности их расходов, позволит укрепить финансовую дисциплину и повысить экономность использования средств ОМС.