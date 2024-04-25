Счетная палата указала на неэффективное использование средств ОМС

«В структуре расходов медицинских организаций, осуществляемых за счет средств ОМС, основную долю (64,2%) в среднем занимают затраты на оплату труда. На лекарственное обеспечение приходится 16,6% затрат, на оплату прочих работ и услуг — 9,2%. При этом, как показал проведенный анализ, в зависимости от региона и типа медорганизации структура расходов может существенно различаться, что не всегда обусловлено объективными факторами, такими как географическое положение или плотность населения», — говорится в отчете.