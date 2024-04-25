Последний день потепления: какая погода будет в Хабаровском крае 25 апреля

Таким прогнозом поделились синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. Без существенных осадков. Ветер южный, 9−14 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. Днём без осадков, ближе к вечеру ожидается дождь. Ветер южный, 8−13 м/с.
В Вяземском днём +19…+21 градус. Без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём +10…+12 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +4…+6 градусов. Без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.
В Охотске днём 0…+2 градуса, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.