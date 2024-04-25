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Последний день потепления: какая погода будет в Хабаровском крае 25 апреля

В четверг, 25 апреля, в Хабаровском крае ожидается последний на текущей неделе рост температур, после чего начнётся их медленный спад.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 46% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Аргументы и факты

Таким прогнозом поделились синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. Без существенных осадков. Ветер южный, 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. Днём без осадков, ближе к вечеру ожидается дождь. Ветер южный, 8−13 м/с.

В Вяземском днём +19…+21 градус. Без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +10…+12 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +4…+6 градусов. Без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Охотске днём 0…+2 градуса, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.