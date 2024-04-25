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Владимир Читоркин проверил работу куйтунской лесопожарной станции

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области с начала пожароопасного сезона произошло 54 лесных пожара. Большая часть из них пришлась на Куйтунский и Тулунский районы.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Накануне работу куйтунской лесопожарной станции III типа проверил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

«Пожароопасный сезон проходит достаточно активно. Поэтому по поручению Губернатора Игоря Кобзева с коллегами из минлеса и Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов выезжаем и работаем в территориях, держим ситуацию на личном контроле. Обсуждаем проблемные вопросы, смотрим, как организовано оперативное реагирование, какое состояние техники и готовность личного состава к выполнению задач», — отметил Владимир Читоркин.

Больше всего пожаров в Приангарье в 2024 году зарегистрировано в Куйтунском и Тулунском районах — по восемь возгораний в каждой территории. При этом самая большая площадь, пройденная огнем, приходится на Куйтунский район — 86 гектаров, из них пять гектаров — нелесная площадь, уточняет пресс-служба областного Правительства.

«Штат лесопожарной станции в составе 41 специалиста лесной охраны был полностью укомплектован заблаговременно, личный состав прошел обучение и был застрахован, техника отремонтирована и готова к работе. Благодаря этому оперативность тушения возросла в несколько раз, все возгорания ликвидированы в первые сутки после обнаружения», — добавил зампредседателя Правительства.

Во всех восьми случаях причиной лесных пожаров стал переход огня в лесной фонд с земель сельскохозяйственного назначения. Для оперативного реагирования и предотвращения новых лесных пожаров проводится патрулирование.

экология