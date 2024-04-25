Владимир Читоркин проверил работу куйтунской лесопожарной станции

Больше всего пожаров в Приангарье в 2024 году зарегистрировано в Куйтунском и Тулунском районах — по восемь возгораний в каждой территории. При этом самая большая площадь, пройденная огнем, приходится на Куйтунский район — 86 гектаров, из них пять гектаров — нелесная площадь, уточняет пресс-служба областного Правительства.