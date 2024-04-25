Владимир Читоркин проверил работу куйтунской лесопожарной станции

Накануне работу куйтунской лесопожарной станции III типа проверил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.
«Пожароопасный сезон проходит достаточно активно. Поэтому по поручению Губернатора Игоря Кобзева с коллегами из минлеса и Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов выезжаем и работаем в территориях, держим ситуацию на личном контроле. Обсуждаем проблемные вопросы, смотрим, как организовано оперативное реагирование, какое состояние техники и готовность личного состава к выполнению задач», — отметил Владимир Читоркин.
Больше всего пожаров в Приангарье в 2024 году зарегистрировано в Куйтунском и Тулунском районах — по восемь возгораний в каждой территории. При этом самая большая площадь, пройденная огнем, приходится на Куйтунский район — 86 гектаров, из них пять гектаров — нелесная площадь, уточняет пресс-служба областного Правительства.
«Штат лесопожарной станции в составе 41 специалиста лесной охраны был полностью укомплектован заблаговременно, личный состав прошел обучение и был застрахован, техника отремонтирована и готова к работе. Благодаря этому оперативность тушения возросла в несколько раз, все возгорания ликвидированы в первые сутки после обнаружения», — добавил зампредседателя Правительства.
Во всех восьми случаях причиной лесных пожаров стал переход огня в лесной фонд с земель сельскохозяйственного назначения. Для оперативного реагирования и предотвращения новых лесных пожаров проводится патрулирование.