Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики

Согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ теперь помимо приема у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, включены при необходимости осмотры у врача акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. А в перечень инструментальных методов лечения добавлена пульсоксиметрия, уточняется в приказе.