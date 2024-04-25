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Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях, теперь, в частности, в документе прописана возможность посещения врача-акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога, кроме того, добавлены ряд препаратов для лечения ОРВИ и исключены антибиотики, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)», — говорится в документе.

Согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ теперь помимо приема у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, включены при необходимости осмотры у врача акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога. А в перечень инструментальных методов лечения добавлена пульсоксиметрия, уточняется в приказе.

Из перечня лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России для лечения ОРВИ, теперь в стандарте исключены антибиотики, но добавлен ряд других препаратов, в том числе кагоцел.

медицина