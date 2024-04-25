Из-за репетиций парада Победы перекроют движение в центре Калининграда

— автобусы № 72, 75 и троллейбус № 2 пустят по Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам, далее по схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.



2 и 3 мая движение трамваев № 3, 5, троллейбуса № 7 — до 19:00; с 19:00 до 23:00 троллейбус № 1 пойдёт по Ленинскому проспекту с разворотом в районе пересечения с Московским проспектом и далее в обратном направлении по схеме движения;