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Из-за репетиций парада Победы перекроют движение в центре Калининграда

Военные проведут тренировки 2, 3, 6 и 8 мая.

Источник: Калининград.Ru

Репетиции парада Победы в Калининграде пройдут 2, 3, 6 и 8 мая. В центре планируют перекрывать движение транспорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вечерние репетиции состоятся 2 и 3 мая с 19:00 до 24:00, утренние — 6 и 8 мая с 7:00 до 13:00. Сам парад Победы традиционно пройдёт 9 мая, для него закроют движение с 7:00 до 13:00.

На время проведения мероприятий для всех видов транспорта ограничат движение на следующих улицах:

  • по Ленинскому проспекту от Шевченко до Черняховского;
  • площади Победы;
  • Черняховского от Горького до Ленинского проспекта;
  • Советскому проспекту от Кирова до проспекта Мира;
  • проспекту Мира от Советского проспекта до Колоскова;
  • Театральной на всём протяжении;
  • Гвардейскому проспекту от Румянцева до площади Победы;
  • Гаражной от Юношеской до площади Победы;
  • Баранова от площади Победы до Горького;
  • Брамса на участке от проспекта Мира до Чайковского;

9 мая с 20:00 до 23:00 движение закроют по:

  • улице Румянцева от Галицкого до Донского;
  • Гвардейскому проспекту от Румянцева до Театральной.

2 и 3 мая с 19:00 до 24:00, 6, 8, 9 мая с 7:00 до 13:00 автобусные маршруты:

— следующие с Ленинского проспекта на Черняховского и Невского направят по Ленинскому проспекту, Шевченко, Пролетарской, Черняховского и далее по схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту;

— следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира направят по Ленинскому и Московскому проспектам, Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира и далее согласно схеме движения. В обратном направлении автобусы пустят по проспекту Мира, Колоскова, Румянцева, Московскому и Ленинскому проспектам и далее по схемам движения;

— следующие с проспекта Мира на Черняховского пустят по проспекту Мира, Леонова, Маркса, Кирова, Советскому проспекту, Озерова, Горького, Черняховского и далее по схемам движения. В обратном направлении — по Черняховского, Горького, Сибирякова, Нарвской, Советскому проспекту, Кирова, Маркса, Комсомольской, проспекту Мира и далее по схемам движения;

— следующие с Нарвской на Ленинский проспект пустят по Советскому проспекту, Кирова, Маркса, Комсомольской, проспекту Мира, Колоскова, Румянцева, Московскому и Ленинскому проспектам и далее по схемам движения. В обратном направлении — по Ленинскому, Московскому проспектам, Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира, Леонова, Маркса, Кирова, Советскому проспекту, Нарвской и далее по схемам движения;

— следующие с Нарвской на Черняховского направят по Нарвской, Сибирякова, Горького, Черняховского и далее по схемам движения в обоих направлениях.

9 мая с 20:00 до 23:00:

— автобус № 4 пустят по Советскому проспекту, площади Победы,
Ленинскому, Московскому проспектам, Буткова, далее по схеме движения. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе Октябрьской, Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту, далее по схеме движения;

— автобус № 33 пустят по Ленинскому и Московскому проспектам, далее по схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

— автобусы № 72, 75 и троллейбус № 2 пустят по Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам, далее по схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

2 и 3 мая движение трамваев № 3, 5, троллейбуса № 7 — до 19:00; с 19:00 до 23:00 троллейбус № 1 пойдёт по Ленинскому проспекту с разворотом в районе пересечения с Московским проспектом и далее в обратном направлении по схеме движения;

— троллейбус № 2 пустят по Московскому проспекту до Галицкого с разворотом на кольцевой развязке и далее в обратном направлении согласно схеме движения.

6, 8, 9 мая — движение троллейбуса № 7 и трамваев № 3, 5 с 12:30; с 7:00 до 13:00 — троллейбус № 1 пойдёт по Ленинскому проспекту с разворотом в районе пересечения с Московским проспектом и далее в обратном направлении по схеме движения;

— троллейбус № 2 — по Московскому проспекту до Галицкого с разворотом на этом перекрёстке и далее в обратном направлении согласно схеме движения;

9 мая с 19:00 до 23:00 троллейбус № 2 пойдёт по Московскому и Ленинскому проспектам, Театральной и далее по схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Владельцев транспортных средств на время репетиций и парада просят переместить автомобили:

  • с территории проведения праздничных мероприятий;
  • со стоянки по улице Грекова в районе Драмтеатра;
  • со стоянки в районе дома № 4 по площади Победы;
  • со стоянки в районе ТЦ «Пассаж» по улице Гаражной.