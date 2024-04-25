1 мая в Нижнем Новгороде откроют парковый сезон

В Нижнем Новгороде 1 мая пройдет открытие паркового сезона. Об этом сообщили в городской администрации. Для нижегородцев подготовили праздник в парках «Швейцария», а еще в «Светлоярский» и Станкозавода.
В первом запланирована концертная программа с 14 до 22 часов, а также экскурсии, игры для детей и мастер-классы с 12 до 16 часов. А в парках «Светлоярский» и Станкозавода также пройдут концерты с 12 до 15 часов, мастер-классы и конкурсы.
Напомним, ранее мы писали, что до конца апреля нижегородцев ждет аномально теплая погода.