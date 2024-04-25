1 мая в Нижнем Новгороде откроют парковый сезон

В первом запланирована концертная программа с 14 до 22 часов, а также экскурсии, игры для детей и мастер-классы с 12 до 16 часов. А в парках «Светлоярский» и Станкозавода также пройдут концерты с 12 до 15 часов, мастер-классы и конкурсы.