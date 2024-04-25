«Проявил качества ученого»: Кот Персей из Выборгского замка получит трудовую книжку

В скором времени штат Выборгского замка пополнится новым сотрудником. И не простым, а пушистым и усатым. Там решили выдать трудовую книжку коту Персею, который трудится на благо музея уже год. За это время он показал себя только с лучших сторон, за что его и решили официально взять в научный отдел. Об этом сообщили в пресс-службе «Выборгского объединенного музея-заповедника».
— Персей проявил незаурядные качества в области научного поиска и археологии. С естественными навыками у пушистика тоже все в порядке — он ловит мышей и птичек. Но самый главный талант и призвание хвостатого — психотерапия. Здесь ему просто нет равных, — рассказали сотрудники музея-заповедника.
Отмечается, что свою кличку Персей получил благодаря сотруднику замковой охраны Алексею Демину. И как говорят в музее, такое имя отлично подходит пушистику. Его мифический тезка побеждал чудовищ, а хвостатый борется с грызунами, которые могут навредить хранящейся в музее литературе.
Лично увидеться с Персеем можно в библиотеке Выборгского замка со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.