«Проявил качества ученого»: Кот Персей из Выборгского замка получит трудовую книжку

В скором времени штат Выборгского замка пополнится новым сотрудником. И не простым, а пушистым и усатым. Там решили выдать трудовую книжку коту Персею, который трудится на благо музея уже год. За это время он показал себя только с лучших сторон, за что его и решили официально взять в научный отдел. Об этом сообщили в пресс-службе «Выборгского объединенного музея-заповедника».