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Тепло, но ветрено. Синоптики рассказали о погоде накануне выходных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В пятницу в Узбекистане ожидается умеренно теплая погода, местами возможны дожди и грозы. В горах сохраняется лавинная и селе-паводковая опасность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 67% 763 мм рт. ст. +13°

По большей части территории страны — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами с усилением до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, температура ночью 12−17 градусов, днем — 20−25 градусов.

В Ташкенте переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 15−17 градусов, днем 22−24 градусов.

В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 5−10 градусов, днем 9−14 градусов.

Опасность селе-паводковых явлений сохранится по предгорным и горным районам 26—28 апреля, в период с 26 по 30 апреля по горным районам республики (свыше 2000 метров) будет наблюдаться лавинная опасность.