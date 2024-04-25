Тепло, но ветрено. Синоптики рассказали о погоде накануне выходных

По большей части территории страны — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами с усилением до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, температура ночью 12−17 градусов, днем — 20−25 градусов.
В Ташкенте переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 15−17 градусов, днем 22−24 градусов.
В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 5−10 градусов, днем 9−14 градусов.
Опасность селе-паводковых явлений сохранится по предгорным и горным районам