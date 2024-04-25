Ростовскую область может накрыть гигантская пыльная буря

Республика Крым, Краснодарский край и Белгородская область попались на пути у природного явления 24 апреля.
В трех регионах в один момент пожелтело небо, и затем хлынул грязный дождь. Одежда, окна домов, витрины и автомобили — всё оказалось в песчаном налёте. Также люди отметили, что ветер с пылью и песком серьезно мешают дышать.
Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишков сказал, что Донской регион тоже имеет риск оказаться накрытым пылью, однако последствия будут едва заметны.
В 2020 году 30 сентября Ростовская область уже накрывала песчаная буря. Тогда после бедствия остались сотни сломанных деревьев и проблемы с ЛЭП.