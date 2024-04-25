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Ростовскую область может накрыть гигантская пыльная буря

Песчаная буря началась в Сахаре и дошла до южных городов России.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 59% 763 мм рт. ст. +13°

Республика Крым, Краснодарский край и Белгородская область попались на пути у природного явления 24 апреля.

В трех регионах в один момент пожелтело небо, и затем хлынул грязный дождь. Одежда, окна домов, витрины и автомобили — всё оказалось в песчаном налёте. Также люди отметили, что ветер с пылью и песком серьезно мешают дышать.

Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишков сказал, что Донской регион тоже имеет риск оказаться накрытым пылью, однако последствия будут едва заметны.

В 2020 году 30 сентября Ростовская область уже накрывала песчаная буря. Тогда после бедствия остались сотни сломанных деревьев и проблемы с ЛЭП.