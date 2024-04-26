В Калининграде 27 апреля пройдёт общегородской субботник. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.
«Ожидается, что на общегородской субботник 27 апреля (который станет частью Всероссийского субботника) от администрации и наших “подведов” на уборку выйдут почти 1,5 тысячи человек», — говорится в публикации.
Во время субботника сотрудники администрации наведут порядок в зелёной зоне вдоль ручья Воздушного. Также проведут уборку в районе улиц Орбитальной и Пригородной. «Дополнительные рабочие руки также направим в парк Тихий на Гагарина, на Голубые озёра, приберёмся в части лесопарка на Донского и у детской площадки на Хмельницкого. Поспособствуем в сборе мусора и покраске скамеек зоопарку», — сообщили в мэрии.
Калининградцев приглашают присоединиться к субботнику и убраться на своих придомовых территориях.