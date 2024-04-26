В Калининграде 27 апреля пройдёт общегородской субботник

Во время субботника сотрудники администрации наведут порядок в зелёной зоне вдоль ручья Воздушного. Также проведут уборку в районе улиц Орбитальной и Пригородной. «Дополнительные рабочие руки также направим в парк Тихий на Гагарина, на Голубые озёра, приберёмся в части лесопарка на Донского и у детской площадки на Хмельницкого. Поспособствуем в сборе мусора и покраске скамеек зоопарку», — сообщили в мэрии.