В Кузбассе строят самый большой в стране животноводческий комплекс

В Кемеровском округе началось строительство самого большого в России животноводческого комплекса за 18 млрд рублей. На площади 100 гектаров расположатся восемь корпусов для содержания 8 200 фуражных коров, 12 — для выращивания 9 тыс. молодняка, два родильных отделения и кормовой центр. Запустить объект планируют в 2026 году.