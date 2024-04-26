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В Кузбассе строят самый большой в стране животноводческий комплекс

В общей сложности комплекс рассчитан на 18 тысяч голов, 8 200 из которых — дойные коровы.

В Кемеровском округе началось строительство самого большого в России животноводческого комплекса за 18 млрд рублей. На площади 100 гектаров расположатся восемь корпусов для содержания 8 200 фуражных коров, 12 — для выращивания 9 тыс. молодняка, два родильных отделения и кормовой центр. Запустить объект планируют в 2026 году.

«Такого большого объекта животноводства в стране ещё нет. Это полностью автоматизированное производство, где будут работать 400 человек. Планируемый объём производства молока составит 82 тысячи тонн в год», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

В регионе строят также самый большой в стране завод по глубокой переработке молока, который власти и планируют обеспечить сырьём. Сейчас в Кузбассе производят только 50% нужного объёма молока для населения.

Новый комплекс построят рядом с посёлком Щегловский, где в сельхозоборот введут 20 тысяч га плодородных земель и создадут также дополнительно более 100 рабочих мест для специалистов, занимающихся растениеводством.