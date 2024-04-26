Собянин сообщил, что в Москве ИИ станет базовой медицинской технологией

Мэр Москвы отметил, что ИИ помогает врачам-терапевтам ставить диагнозы и создавать перечни исследований. Также при внедрении ИИ в работу службы лучевой диагностики, было доказано, что цифровые технологии могут спасти жизнь и повысить качество лечения. Например, анализируя КТ, МРТ, маммографию или рентген, компьютерное зрение распознает 37 заболеваний. Точность диагностики превышает 95%, часто ИИ выявляет патологию на стадии, когда она еще недоступна глазу врача.
Собянин сообщил, что благодаря использованию ИИ врачи Москвы получат «цифровых помощников», которые помогут подобрать лечение пациентам. Информация будет регистрироваться и обрабатываться только в цифровом формате, врачи смогут больше времени уделять задачам, где нужны их компетенции. Кроме того, планируется внедрить умный проактивный подход, в рамках которого ИИ будет анализировать медицинские карты и выявлять риски возникновения заболеваний. По словам мэра, телемедецина, когда большую часть проблем со здоровьем можно будет решить онлайн, без визита к врачу, станет обычной практикой.
«Работы много, но все поставленные нами цели — абсолютно конкретны и достижимы», — заключил мэр.