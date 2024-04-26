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Прокуратура проверяет пекарню, обнаруженную в Екатеринбурге в здании туалета

Общественник нашел пекарню в туалете у ТЦ в Академическом, которой заинтересовалась прокуратура.

В Екатеринбурге общественник обнаружил пекарню в здании общественного туалета рядом с торговым комплексом «Академический» по улице Амундсена. Находкой, освещенной в СМИ, заинтересовалась городская прокуратура, которая инициировала проверку заведения.

Надзорное ведомство установит, исполнялось ли миграционное и трудовое законодательство, а также санитарные нормы и правила в пекарне.

— В соответствии с доводами публикации, в помещении торгового центра готовилась и реализовывалась продукция в антисанитарных условиях иностранными гражданами, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В случае обнаружения нарушений законодательства, норм и правил, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура