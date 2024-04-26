Прокуратура проверяет пекарню, обнаруженную в Екатеринбурге в здании туалета

В Екатеринбурге общественник обнаружил пекарню в здании общественного туалета рядом с торговым комплексом «Академический» по улице Амундсена. Находкой, освещенной в СМИ, заинтересовалась городская прокуратура, которая инициировала проверку заведения.
Надзорное ведомство установит, исполнялось ли миграционное и трудовое законодательство, а также санитарные нормы и правила в пекарне.
— В соответствии с доводами публикации, в помещении торгового центра готовилась и реализовывалась продукция в антисанитарных условиях иностранными гражданами, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В случае обнаружения нарушений законодательства, норм и правил, будут приняты меры прокурорского реагирования.