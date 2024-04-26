Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 году

«Шахрисабз во всех отношениях заслуживает такого признания. Исторически на протяжении тысячелетий он был одним из основных центров Великого шелкового пути. Именно здесь пересекались торговые пути, культуры, верования, передовые идеи. Шахрисабз — один из центров уникального материального культурного наследия Узбекистана. Это было признано и ЮНЕСКО: “Исторический центр Шахрисабза” был включен в Список всемирного наследия в 2000 году».