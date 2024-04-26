Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 году

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Шахрисабз стал туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2024 году. В рамках международного мероприятия, посвященного этому событию, состоялась пресс-конференция для представителей СМИ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
«Шахрисабз во всех отношениях заслуживает такого признания. Исторически на протяжении тысячелетий он был одним из основных центров Великого шелкового пути. Именно здесь пересекались торговые пути, культуры, верования, передовые идеи. Шахрисабз — один из центров уникального материального культурного наследия Узбекистана. Это было признано и ЮНЕСКО: “Исторический центр Шахрисабза” был включен в Список всемирного наследия в 2000 году».
Журналистам рассказали о совершенствовании туристической инфраструктуры Шахрисабза и всей Кашкадарьинской области, наращивании потенциала в экотуризме, этнотуризме и других сферах, культурных мероприятиях, раскрывающих нематериальное наследие региона, туристическом предпринимательстве.
«Большинство туристов посещают Самарканд, Хиву и Бухару, но мы хотим открыть такие жемчужины Узбекистана как Шахрисабз и вся Кашкадарьинская область. А также презентовать не только памятники культуры, но и нематериальное культурное наследие, в частности уникальную гастрономию».
В связи с приданием одному из древнейших городов Узбекистана нового статуса, в нем начали проходить международные мероприятия.
В их числе выставка, посвященная итогам «пленэра» с участием ведущих художников стран-членов ОЭС. Он организован по инициативе комитета по туризму с 27 марта по 6 апреля.
Также состоялся международный гастрономический фестиваль «Шахрисабзский кулинарный поединок» с участием более 30 известных шеф-поваров из стран-членов ОЭС. Они представили национальные блюда своих стран.
26 апреля в древнем Кеше, как еще называют Шахрисабз, пройдут совещание по подготовке к созданию Консультативного комитета по туризму при Секретариате ОЭС, форум «Туризм без границ на пространстве ОЭС» и торжественная церемония присвоения городу нового статуса.
В числе других мероприятий:
- конкурс «Modest fashion show» среди молодых дизайнеров стран ОЭС;
- первые международные этноспортивные игры стран ОЭС;
- фестиваль «International folk» с участием фольклорных коллективов стран ОЭС.
Кроме того, с 1 мая в Шахрисабзе планируют открыть гражданский аэропорт, внутренние рейсы будет выполнять авиакомпания Silk Avia.
Самолеты будут летать прежде всего в туристические центры — Самарканд, Бухару, Хиву, Ташкент.
«Это связано с тем, что поток туристов ежегодно увеличивается, поэтому решено разгрузить железнодорожный и автотранспорт».
Напомним, что в прошлом году туристической столицей ОЭС был иранский город Ардебиль.
Для справки: решение о присвоении Шахрисабзу статуса туристической столицы Организации экономического сотрудничества в 2024 году приняли на IV совещании министров туризма государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в декабре 2022-го.