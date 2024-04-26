Егор Крид, Хабиб, Лариса Долина и Родион Газманов выступят 9 Мая в Магнитогорске

В Магнитогорске с размахом отметят День Победы. 9 Мая на сцене под открытым небом выступят Лариса Долина, Надежда Крыгина, Родион Газманов и Сергей Шакуров. В театрализованном представлении примут участие и молодые исполнители: Егор Крид, Хабиб и победительница телепроекта «Голос» Александра Воробьева.
Масштабный концерт пройдет под открытым небом у памятника «Тыл фронту». Об этом сообщили во время большого аппаратного совещания в администрации Магнитогорска.
— Впервые в городе состоится финал Открытого всероссийского фестиваля «Спасибо за Победу». Под открытым небом развернется масштабное театрализованное действие с участием Народных артистов России и лидеров молодежных хит-парадов, — отметила начальник Управления культуры Магнитогорска Млада Кудрявцева.
Кто выступит 9 Мая в Челябинске, пока неизвестно. Программа празднования Дня Победы в региональном центре размещена по ссылке.