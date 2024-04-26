Восемь дорог закроют в мае из-за ремонта сетей в Екатеринбурге. СПИСОК

Также из-за строительства сетей водоснабжения и водоотведения с 13 по 30 мая закроют улицу Мельникова, в районе жилого дома № 12 по улице Нагорной. С 20 по 31 мая ограничат движение через перекресток улиц Ильича и Восстания. Причина — строительство дождевой канализации по улице Ильича. Движение транспорта будет направлено по улицам Избирателей, Индустрии и проспекту Космонавтов. С 24 мая по 2 августа автомобилистам перекроют для движения улицу Мира, на участке от дома № 29А до дома № 27. Здесь займутся ремонтом теплосетей.