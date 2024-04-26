Восемь дорог закроют в мае из-за ремонта сетей в Екатеринбурге. СПИСОК

Согласно графику, с 1 мая по 25 августа закроют движение по улице Коперника, от переулка Ударников до улицы Викулова. Это связано со строительством тепловых сетей. Работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.
С 1 мая по 30 июня ограничат движение по улице Советской, от дома № 58 до дома № 62.
Причина — проведение работ по реконструкции магистральных тепловых сетей по улице Советской. С 1 мая по 15 июля под ограничение попадет улица Красных Командиров, на участке от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина. Движение ограничат в связи с модернизацией магистральных тепловых сетей. Объезд организуют по улицам Баумана, Стачек, Войкова и проспекту Космонавтов.
С 1 мая по 30 октября под ограничение попадет улица Бабушкина, на участке от дома № 24 по улице Бабушкина до улицы Энтузиастов, тоже в связи модернизацией магистральных тепловых сетей. Объезд организован по улицам Баумана, Стачек, Войкова и проспекту Космонавтов. Улицу Саввы Белых (в районе перекрестка улиц Белинского и Саввы Белых) перекроют со 2 по 20 мая по причине реконструкции водовода.
Также из-за строительства сетей водоснабжения и водоотведения с 13 по 30 мая закроют улицу Мельникова, в районе жилого дома № 12 по улице Нагорной. С 20 по 31 мая ограничат движение через перекресток улиц Ильича и Восстания. Причина — строительство дождевой канализации по улице Ильича. Движение транспорта будет направлено по улицам Избирателей, Индустрии и проспекту Космонавтов. С 24 мая по 2 августа автомобилистам перекроют для движения улицу Мира, на участке от дома № 29А до дома № 27. Здесь займутся ремонтом теплосетей.
ЕАН писал, что в Екатеринбурге планируется начать ремонт городских дорог после окончания весенней уборки города. В порядок приведут девять улиц: Московскую, Крауля, Малышева, Студенческую, Восточную, Крестинского, Зенитчиков, 8 Марта и проспект Космонавтов. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов ранее обещал, что подрядчики минимизируют перекрытия улиц.