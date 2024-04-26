Стало известно расписание поликлиник в Иркутске на майские праздники

Стало известно, как будут работать поликлиники в майские праздники в Иркутске — с 29 по 1 мая и с 9 по 11 мая 2024 года. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Медицинскую помощь в стационарных условиях продолжат оказывать круглосуточно. В амбулаторных условиях — с 29 по 30 апреля и с 10 по 11 мая в дежурном режиме по графику», — прокомментировали в министерстве.
Кабинеты неотложной медицинской помощи в эти дни будут работать до 18:00. Также известно, что 1 и 9 мая больницы и поликлиники будут работать по графику выходного дня. Ознакомиться с графиков работы медицинских учреждений можно на их сайтах.
Напомним, что в честь Праздника Весны и труда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, в празднование Дня Победы — с 9 по 12 мая, в среду 8 мая будет сокращенный рабочий день.
Ранее АиФ-Иркутск писали о том, какую праздничную программу подготовили для жителей и гостей Иркутска на День Победы.