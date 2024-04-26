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Сразу три актера из Челябинска появятся на ТНТ

Актёры из Челябинска — Станислав Ярушин, Максим Мальцев и Ксения Абдрафигина — вернутся на экраны в новом сезоне долгоиграющего сериала «Универ» на телеканале ТНТ.

Источник: телеканал ТНТ

Правда, как признался Ярушин, это будет, скорее, не набор смешных скетчей, как принято в ситкоме, а полноценный многосерийный фильм.

Станислава Ярушина южноуральскому зрителю представлять не надо, а вот Ксения Абдрафигина переживает явный взлёт после появления в самом нашумевшем телепроекте прошлого года — сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова и Андрея Золотарева. Звезда Максима Мальцева взошла после участия в сериале «Солдаты» и сейчас в его портфолио участие в почти шести десятках проектов.

«Вечерний Челябинск» цитирует слова Ярушина о том, что в новом сезоне «Универа» каждый из героев получит свою полноценную сюжетную линию. Также в сериал вернется полюбившийся многим Кузя, теперь он — бизнесмен, поднявшийся на пельменях.

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