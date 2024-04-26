Сразу три актера из Челябинска появятся на ТНТ

Станислава Ярушина южноуральскому зрителю представлять не надо, а вот Ксения Абдрафигина переживает явный взлёт после появления в самом нашумевшем телепроекте прошлого года — сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова и Андрея Золотарева. Звезда Максима Мальцева взошла после участия в сериале «Солдаты» и сейчас в его портфолио участие в почти шести десятках проектов.