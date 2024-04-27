Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте умер в 63 года

Лоран Канте родился в 1961 году в Мелле в Де-Севре. Первую короткометражную ленту он выпустил в 1994 году и получил за нее премию Жана Виго. Широко известен режиссер стал после фильма «Класс» 2008 года, снятого по автобиографическому роману Франсуа Бегодо. Картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.