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Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте умер в 63 года

Скончался 63-летний французский режиссер, лауреат «Золотой пальмовой ветви» Лоран Канте. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило издание Le Monde.

Источник: РИА "Новости"

Режиссер скончался 25 апреля после болезни, подробностей не приводится.

Как отмечает НСН, в последнее время Канте трудился над картиной «Ученик», премьера которой была намечена на 2025 год.

Лоран Канте родился в 1961 году в Мелле в Де-Севре. Первую короткометражную ленту он выпустил в 1994 году и получил за нее премию Жана Виго. Широко известен режиссер стал после фильма «Класс» 2008 года, снятого по автобиографическому роману Франсуа Бегодо. Картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

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