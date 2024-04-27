Апрельский снегопад накрыл север Хабаровского края

В Аяне погода улучшилась, но регулярные рейсы 403 и 404 в обратном направлении отложены на 28 апреля, так как самолет будет выполнять санитарный рейс между районом и Хабаровском. Отмечается, что пассажиры рейсов с пониманием отнеслись к переносу. Так как санитарный рейс нужно было выполнить еще вчера, но из-за погоды самолет добраться в Аян не смог.