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Апрельский снегопад накрыл север Хабаровского края

Авиарейсы временно отменены в ряд северных районов.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 62% 769 мм рт. ст. +16°
Источник: Администрация Охотского района

Несмотря на грядущие майские выходные, зима на севере Хабаровского края пока полноправная хозяйка. Вчера ливневый снег стал причиной отмены рейсов в Аян, сегодня по этой же причине не будут выполнятся рейсы в Охотский район, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— У нас полностью закрыт Охотск, там сильный ливневый снег. Поэтому рейсы 401 и 402 за 26 и 27 апреля и дополнительные регулярные рейсы 419 и 420 за 27 апреля перенесены на 28 апреля. Но прогноз погоды таков, что нет уверенности в том, что и завтра самолеты полетят, — отметил пресс-секретарь «Хабаровских авиалиний» Вадим Юрков.

В Аяне погода улучшилась, но регулярные рейсы 403 и 404 в обратном направлении отложены на 28 апреля, так как самолет будет выполнять санитарный рейс между районом и Хабаровском. Отмечается, что пассажиры рейсов с пониманием отнеслись к переносу. Так как санитарный рейс нужно было выполнить еще вчера, но из-за погоды самолет добраться в Аян не смог.

— Мы наконец смогли возобновить полеты в Чумикан. Два самолета которые два дня находились в Николаевске-на-Амуре в ожидании погоды, сегодня вылетели в Чумикан. При этом одна из этих машин, вернувшись в Хабаровск в 14:10, опять полетит в Чумикан, выполнив рейс за 27 апреля, — добавил Юрков.

Отметим, что весенний снегопад на севере Хабаровского края уже стал героем социальных сетей. Местные жители охотно делятся изображениями суровой северной погоды в интернете.