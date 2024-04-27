Ливни и даже грозы прогнозируют синоптики сегодня Приморью — куда ударит

Фронтальные разделы обусловят погоду в Приморье в субботу, 27 апреля, сообщает ИА PrimaMedia. В крае, по данным портала «Примпогода», ожидаются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах — ливни и даже грозы. Как уточнили синоптики, ночью минимальные температуры понизились на пару градусов, но только на крайнем севере региона. На остальной территории все осталось на прежнем уровне.