Как будут работать в майские праздники больницы и поликлиники в Пермском крае

График работы стоматологических поликлиник в праздничные дни можно посмотреть на сайте минздрава. Ежедневно там будут дежурить специалисты. Чтобы уточнить время работы стоматкабинетов и поликлиник в муниципалитетах, нужно позвонить в медучреждение по месту жительства либо в интересующий вас стационар.