Как будут работать в майские праздники больницы и поликлиники в Пермском крае

В понедельник, 29 апреля, а также 11 мая поликлиники будут принимать пациентов в штатном режиме. В остальные праздничные дни при поликлиниках организуют работу службы неотложной медицинской помощи: она будет функционировать ежедневно с 8:00 до 0:00.
Стационары региона продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад службы неотложной скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб. В течение всех нерабочих дней медучреждения продолжат оказывать экстренную помощь.
График работы стоматологических поликлиник в праздничные дни можно посмотреть на сайте минздрава. Ежедневно там будут дежурить специалисты. Чтобы уточнить время работы стоматкабинетов и поликлиник в муниципалитетах, нужно позвонить в медучреждение по месту жительства либо в интересующий вас стационар.
Напомним, ранее "ФедералПресс рассказывал, как будут работать в майские праздники отделения почты, регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД и многофункциональные центры.