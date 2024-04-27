Метеорологи объяснили, ждать ли в мае в Челябинской области аномальной жары

В мае температура воздуха в Челябинской области не сильно будет отличаться от средних многолетних показателей. По крайней мере, таков прогноз российского Гидрометцентра.
Метеорологи ожидают, что средняя месячная температура на Южном Урале составит +10, +13 градусов. При этом количество осадков в мае будет ниже нормы.
— Май считается самым ветреным месяцем в году, — добавили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — В мае наибольшее количество дней с сильным ветром, по области от 8 до 18 дней.