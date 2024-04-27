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Метеорологи объяснили, ждать ли в мае в Челябинской области аномальной жары

Май в Челябинской области будет сухим и ветреным.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 67% 769 мм рт. ст. +12°

В мае температура воздуха в Челябинской области не сильно будет отличаться от средних многолетних показателей. По крайней мере, таков прогноз российского Гидрометцентра.

Метеорологи ожидают, что средняя месячная температура на Южном Урале составит +10, +13 градусов. При этом количество осадков в мае будет ниже нормы.

— Май считается самым ветреным месяцем в году, — добавили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — В мае наибольшее количество дней с сильным ветром, по области от 8 до 18 дней.