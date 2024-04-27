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В восьми округах временно изменится схема движения транспорта

Это связано с проведением православных праздников.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

28 апреля, 5, 12 и 14 мая движение транспорта около городских кладбищ временно ограничат в связи с проведением православных праздников.

С 06:00 до 16:00 перекроют проезд в следующих местах:

— на участках Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской до Озерной улицы;

— на улице Фестивальной от Ленинградского шоссе до Смольной улицы;

— в проезде Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади;

— в Проектируемом проезде № 84 от улицы Адмирала Корнилова до Подмосковной улицы;

— в Проектируемом проезде № 35 от улицы Адмирала Корнилова до Хованского кладбища;

— на улице Подмосковной от Проектируемого проезда № 84 до Проектируемого проезда № 35;

— на съезде с Калужского шоссе на его дублер (в сторону центра) в районе владения 15 на 1-й улице Лесные Поляны и в районе владения 10 на 22-м километре Калужского шоссе;

— на дублере Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до дома 108, корпуса 1 на Каширском шоссе;

— на улице Суздальской от Городецкой улицы до Никольско-Архангельского проезда;

— в Проектируемом проезде № 326 от Салтыковской улицы до Никольско-Архангельского проезда;

— на улице Галины Вишневской от Суздальской до Салтыковской улицы;

— на Вешняковской улице от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец;

— в Молодцовском проезде и на путепроводе через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до Щербинского кладбища;

— в местном проезде от дома 29, строения 1 на Севанской улице до дома 36 г, строения 1 на улице Бехтерева;

— в местном проезде от владения 1 на 39-м километре трассы А-105 до Домодедовского кладбища.

Кроме того, на Пятницком шоссе (в сторону области) от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище организуют выделенную полосу.

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Нажмите, чтобы увеличитьИсточник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Подробнее об изменениях можно узнать на сайте Центра организации дорожного движения.

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