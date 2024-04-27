В восьми округах временно изменится схема движения транспорта

28 апреля, 5, 12 и 14 мая движение транспорта около городских кладбищ временно ограничат в связи с проведением православных праздников.
С 06:00 до 16:00 перекроют проезд в следующих местах:
— на участках Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской до Озерной улицы;
— на улице Фестивальной от Ленинградского шоссе до Смольной улицы;
— в проезде Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади;
— в Проектируемом проезде № 84 от улицы Адмирала Корнилова до Подмосковной улицы;
— в Проектируемом проезде № 35 от улицы Адмирала Корнилова до Хованского кладбища;
— на улице Подмосковной от Проектируемого проезда № 84 до Проектируемого проезда № 35;
— на съезде с Калужского шоссе на его дублер (в сторону центра) в районе владения 15 на 1-й улице Лесные Поляны и в районе владения 10 на 22-м километре Калужского шоссе;
— на дублере Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до дома 108, корпуса 1 на Каширском шоссе;
— на улице Суздальской от Городецкой улицы до Никольско-Архангельского проезда;
— в Проектируемом проезде № 326 от Салтыковской улицы до Никольско-Архангельского проезда;
— на улице Галины Вишневской от Суздальской до Салтыковской улицы;
— на Вешняковской улице от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец;
— в Молодцовском проезде и на путепроводе через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до Щербинского кладбища;
— в местном проезде от дома 29, строения 1 на Севанской улице до дома 36 г, строения 1 на улице Бехтерева;
— в местном проезде от владения 1 на 39-м километре трассы А-105 до Домодедовского кладбища.
Кроме того, на Пятницком шоссе (в сторону области) от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище организуют выделенную полосу.
Подробнее об изменениях можно узнать на сайте Центра организации дорожного движения.