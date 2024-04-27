Перед Крымским мостом растет очередь

«По состоянию на 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 68 транспортных средств. Очереди со стороны Керчи нет», — сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
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