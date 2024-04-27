Как будут продавать алкоголь в майские праздники 2024 года в Пермском крае?

В 2024 году майские праздники выпали на восемь дней. В итоге отдыхать будем не только в мае, но и в апреле: 28, 29, 30 апреля и 1 мая, а после — 9, 10, 11 и 12 мая. Традиционно в майские праздники в Пермском крае действует запрет на продажу алкоголя, однако он распространяется не на все дни.