Как будут продавать алкоголь в майские праздники 2024 года в Пермском крае?

В 2024 году майские праздники выпали на восемь дней. В итоге отдыхать будем не только в мае, но и в апреле: 28, 29, 30 апреля и 1 мая, а после — 9, 10, 11 и 12 мая. Традиционно в майские праздники в Пермском крае действует запрет на продажу алкоголя, однако он распространяется не на все дни.
Согласно постановлению правительства Пермского края, которое фиксирует дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, продажа алкоголя запрещена 1 мая, в Праздник Весны и Труда, и 9 мая, в День Победы. В конце месяца будет ещё один день, когда жители Пермского края не смогут купить алкоголь в розницу — 28 мая, День пограничника.
Продажа алкоголя 1 и 9 мая будет запрещена как в Перми, так и во всех округах Пермского края. Однако в заведениях общепита — барах, кафе, ресторанах — купить алкоголь будет можно (при условии, что он будет выпит там же, а не вынесен за двери).
В остальные праздничные и выходные дни — 28, 29, 30 апреля и 10, 11 и 12 мая — алкоголь будет продаваться так же, как в обычные дни — до 23:00.
Тем, кто нарушает требования регионального правительства, грозит внушительный штраф.
«Ответственность за нарушения требований розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — уточнили в мэрии Перми.