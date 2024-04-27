Новый циклон обрушится на Ленобласть и Петербург в разгар майских праздников

Во вторник, 30 апреля, в Ленобласть и Петербург нагрянет новый циклон, которые принесет дожди, рассказал синоптик Александр Колесов. Однако, по оценкам метеоролога, осадки ожидаются только в ночное и утреннее время, а понижение температуры будет незначительным.