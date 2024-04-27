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Новый циклон обрушится на Ленобласть и Петербург в разгар майских праздников

Он принесет с собой дожди и прохладу.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 72% 770 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 30 апреля, в Ленобласть и Петербург нагрянет новый циклон, которые принесет дожди, рассказал синоптик Александр Колесов. Однако, по оценкам метеоролога, осадки ожидаются только в ночное и утреннее время, а понижение температуры будет незначительным.

Днем западный, северо-западный ветер немного охладит воздух, поэтому температура снова понизится до +13…+15 гр., — рассказал синоптик о погоде 30 апреля.

До тех пор жителей регионов ожидает по-настоящему весенняя погода — до +20 градусов и минимум осадков.