На «Крымхлебе» освятили первые куличи — с изюмом, цукатами и коньяком

«Это традиция, мы освящаем полностью все предприятие, со всеми сотрудниками, со всем нашим оборудованием, сырьем и даже кабинетами», — сказал он.
В прошлом году на Пасху предприятие произвело 150 тонн куличей. В этом году планируют произвести не меньше.
«Мы производим более 10 видов продукции — как высокорецептурной, так и более экономной, без орехов, цукатов или коньяка», — рассказал Андрей Венжега.
Сотрудники накануне праздника работают в усиленном режиме, днем и ночью. Клирик Свято-Троицкого женского монастыря, протоиерей Василий Смерека во время службы помянул поименно всех сотрудников и благословил их на труд.
«Это очень тяжелый труд. Молимся о призывании благодати и Духа Святаго перед началом испечения куличей, которые попадут на прилавки магазинов, а потом уже к людям домой и в храмы на светлый праздник», — сказал отец Василий.
Ранее в министерстве промышленной политики Крыма накануне Пасхи организовали проверку уровня цен на социально значимые продукты. По данным крымского отделения Банка России, в Крыму подешевели яйца, а также некоторые сезонные овощи.