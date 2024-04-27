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На «Крымхлебе» освятили первые куличи — с изюмом, цукатами и коньяком

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. «Крымхлеб» начал выпуск куличей и пасхальных кексов. Перед праздником Пасхи на предприятии освящают помещения, оборудование и сырье, а главное — трудовые руки пекарей. Этой традиции уже более двадцати лет, рассказал журналистам генеральный директор Андрей Венжега.

Источник: РИА "Новости"

«Это традиция, мы освящаем полностью все предприятие, со всеми сотрудниками, со всем нашим оборудованием, сырьем и даже кабинетами», — сказал он.

В прошлом году на Пасху предприятие произвело 150 тонн куличей. В этом году планируют произвести не меньше.

«Мы производим более 10 видов продукции — как высокорецептурной, так и более экономной, без орехов, цукатов или коньяка», — рассказал Андрей Венжега.

Сотрудники накануне праздника работают в усиленном режиме, днем и ночью. Клирик Свято-Троицкого женского монастыря, протоиерей Василий Смерека во время службы помянул поименно всех сотрудников и благословил их на труд.

«Это очень тяжелый труд. Молимся о призывании благодати и Духа Святаго перед началом испечения куличей, которые попадут на прилавки магазинов, а потом уже к людям домой и в храмы на светлый праздник», — сказал отец Василий.

Ранее в министерстве промышленной политики Крыма накануне Пасхи организовали проверку уровня цен на социально значимые продукты. По данным крымского отделения Банка России, в Крыму подешевели яйца, а также некоторые сезонные овощи.