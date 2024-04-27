Названа дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Праздник «Алые паруса» традиционно проводится в Петербурге в конце июня, после сдачи школьниками ЕГЭ, и включает в себя концерт популярных артистов и светопиротехническую феерию с участием брига в акватории Невы. В этом году комитет по развитию туризма Петербурга включил его в топ-25 ключевых городских событий, которые нельзя не посетить.