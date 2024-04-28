В Госдуме объяснили, для чего иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth

Он отметил, что впоследствии данные о том, какие места посещает человек, могут передаваться третьим лицам и использоваться в противоправных целях. Немкин рассказал, что такое отслеживание ведется даже в том случае, если пользователь не подключен в данный момент к беспроводной сети, но беспроводной модуль его устройства активирован и продолжает поиск сетей для подключения.