В Госдуме объяснили, для чего иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth

«Мошенники используют специальное оборудование, которое позволяет отслеживать местоположение пользователя по модулю Wi-Fi… Советую всегда держать Wi-Fi и Bluetooth отключенными, если они не нужным вам в данный момент, чтобы избежать подобной слежки», — сказал он РИА Новости.
Он отметил, что впоследствии данные о том, какие места посещает человек, могут передаваться третьим лицам и использоваться в противоправных целях. Немкин рассказал, что такое отслеживание ведется даже в том случае, если пользователь не подключен в данный момент к беспроводной сети, но беспроводной модуль его устройства активирован и продолжает поиск сетей для подключения.
«В условиях постоянно растущей активности мошенников в цифровой среде также набирает популярность метод скрытого контроля за абонентом — злоумышленники могут установить его, чтобы перенаправлять данные с вашего устройства на любой другой абонентский номер», — добавил депутат.
По словам Немкина, таким образом мошенники также могут узнать о локациях, которые человек посещает, а с помощью полученных банковских сообщений даже отслеживать финансы и спланировать их хищение.
«Для того чтобы сделать вас объектом отслеживания, достаточно, чтобы пользователь однократно предоставил разрешение на отслеживание текущего местоположения с помощью смс-сообщения. Многие делают это автоматически, даже не вдумываясь в смысл таких сообщений», — подчеркнул парламентарий.