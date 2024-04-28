Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Южного Одесской области выступили против переименования города

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жители города Южное Одесской области Украины выступили против переименования его в Порт-Аненталь, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Степан Чернявский, чьи слова приводит издание «Страна».

Источник: © РИА Новости

«Ко мне обратились мои избиратели из общины Южного, которые не удовлетворены этим названием, я вмешался в этот процесс. На следующей неделе еду в город поговорить с жителями, депутатами. Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города», — заявил Чернявский.

По его словам, законопроект о переименовании в пятницу был снят с рассмотрения в Верховной раде. Южное хотят переименовать, потому что нынешнее название города происходит из русского языка.

По данным издания, ранее город пытались назвать Пивденное (Южное по-украински). Позднее в комитете Рады утвердили название Порт-Аненталь, так именовалось поселение немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.

В конце апреля 2023 года Владимир Зеленский подписал так называемый «деколонизационный закон» о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявлял, что такие «русскоязычные» названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка и Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои «исторические названия».

Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.