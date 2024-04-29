Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Зоя Зелинская

Актриса служила в Театре сатиры 70 лет, с 1954 года. Играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?».



В 1956 году дебютировала в кино, сыграв в эпизоде знаменитой комедии «Карнавальная ночь». Среди фильмов с ее участием следует выделить такие, как «Пчелка», «Предсказание», «Мужчины и женщины» и «Тесты для настоящих мужчин». Более всего известна по роли пани Терезы в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев».