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Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Зоя Зелинская

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Актриса театра «Сатиры» Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни, сообщается на официальном сайте театра.

Источник: Sputnik.by

«Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны», — говорится в публикации.

Актриса служила в Театре сатиры 70 лет, с 1954 года. Играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?».

В 1956 году дебютировала в кино, сыграв в эпизоде знаменитой комедии «Карнавальная ночь». Среди фильмов с ее участием следует выделить такие, как «Пчелка», «Предсказание», «Мужчины и женщины» и «Тесты для настоящих мужчин». Более всего известна по роли пани Терезы в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев».

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