Карл III вернулся к общественным обязанностям

5 февраля у британского короля диагностировали онкологическое заболевание. Позднее в том же месяце сообщалось, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, который получил название «Менайский мост». Согласно плану, первыми о смерти короля узнают премьер-министр и другие ключевые должностные лица, после будет сделано объявление в прямом телеэфире. Королем будет провозглашен принц Уэльский Уильям, он выступит перед нацией.