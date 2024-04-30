Карл III вернулся к общественным обязанностям

Отмечается, что монарх и его супруга королева Камилла посетили центр по лечению раковых заболеваний Macmillan Cancer Centre и встретились с пациентами и персоналом.
«Программа лечения Его Величества будет продолжена, но врачи достаточно довольны достигнутым прогрессом, поэтому король теперь может возобновить ряд общественных обязанностей», — приводит издание слова представителя Букингемского дворца.
Кроме того, собеседник добавил, что предстоящие встречи будут адаптировать при необходимости, чтобы уменьшить риски, препятствующие выздоровлению короля.
5 февраля у британского короля диагностировали онкологическое заболевание. Позднее в том же месяце сообщалось, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, который получил название «Менайский мост». Согласно плану, первыми о смерти короля узнают премьер-министр и другие ключевые должностные лица, после будет сделано объявление в прямом телеэфире. Королем будет провозглашен принц Уэльский Уильям, он выступит перед нацией.
18 марта некоторые СМИ сообщили о смерти Карла III. Позже эту информацию опровергли. В пресс-службе Букингемского дворца «Известиям» сообщили, что король продолжает исполнять свои рабочие обязанности.
Карлу III 75 лет. Он занял королевский престол 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Его короновали 6 мая 2023 года.