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Карл III вернулся к общественным обязанностям

Король Великобритании Карл III во вторник, 30 апреля, вернулся в общественным обязанностям, после того как ему диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщило агентство Sky News.

Источник: AP 2023

Отмечается, что монарх и его супруга королева Камилла посетили центр по лечению раковых заболеваний Macmillan Cancer Centre и встретились с пациентами и персоналом.

«Программа лечения Его Величества будет продолжена, но врачи достаточно довольны достигнутым прогрессом, поэтому король теперь может возобновить ряд общественных обязанностей», — приводит издание слова представителя Букингемского дворца.

Кроме того, собеседник добавил, что предстоящие встречи будут адаптировать при необходимости, чтобы уменьшить риски, препятствующие выздоровлению короля.

5 февраля у британского короля диагностировали онкологическое заболевание. Позднее в том же месяце сообщалось, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, который получил название «Менайский мост». Согласно плану, первыми о смерти короля узнают премьер-министр и другие ключевые должностные лица, после будет сделано объявление в прямом телеэфире. Королем будет провозглашен принц Уэльский Уильям, он выступит перед нацией.

18 марта некоторые СМИ сообщили о смерти Карла III. Позже эту информацию опровергли. В пресс-службе Букингемского дворца «Известиям» сообщили, что король продолжает исполнять свои рабочие обязанности.

Карлу III 75 лет. Он занял королевский престол 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Его короновали 6 мая 2023 года.