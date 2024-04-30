Народный художник России Элеонора Маклакова умерла в возрасте 84 лет

Маклакова преподавала в Школе-студии МХАТ с 1982 года. Она участвовала в создании свыше 30 фильмов и оперных спектаклей, в числе которых «Евгений Онегин», «Травиата» Верди’и «Первая любовь». А за костюмы к фильму «Петр Великий» она получила главный приз дизайнеров Калифорнии и была отмечена премией «Эмми» Американской академии телевизионных искусств и наук.