Народный художник России Элеонора Маклакова умерла в возрасте 84 лет

«Сегодня ушла из жизни легенда Школы-студии МХАТ — Элеонора Петровна Маклакова, народный художник России Горечь утраты велика», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.
В МХАТ заявили, что Маклакова была системообразующим педагогом, по ее концепции работает факультет сценического костюма, а ее художественные технологии позволяют открывать выставки, проводить мастер-классы и выпускать книги, посвященные уникальной специальности.
Ее более чем сорокалетний опыт преподавания позволил прорасти целым поколениям мастеров в России, добавили в сообщении.
Маклакова преподавала в Школе-студии МХАТ с 1982 года. Она участвовала в создании свыше 30 фильмов и оперных спектаклей, в числе которых «Евгений Онегин», «Травиата» Верди’и «Первая любовь». А за костюмы к фильму «Петр Великий» она получила главный приз дизайнеров Калифорнии и была отмечена премией «Эмми» Американской академии телевизионных искусств и наук.