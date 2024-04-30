Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный художник России Элеонора Маклакова умерла в возрасте 84 лет

Автор костюмов для кино и театра, народный художник России Элеонора Маклакова скончалась на 85-м году жизни. Об этом 30 апреля сообщила Школа-студия МХАТ.

Источник: Школа-студия МХАТ

«Сегодня ушла из жизни легенда Школы-студии МХАТ — Элеонора Петровна Маклакова, народный художник России Горечь утраты велика», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

В МХАТ заявили, что Маклакова была системообразующим педагогом, по ее концепции работает факультет сценического костюма, а ее художественные технологии позволяют открывать выставки, проводить мастер-классы и выпускать книги, посвященные уникальной специальности.

Ее более чем сорокалетний опыт преподавания позволил прорасти целым поколениям мастеров в России, добавили в сообщении.

Маклакова преподавала в Школе-студии МХАТ с 1982 года. Она участвовала в создании свыше 30 фильмов и оперных спектаклей, в числе которых «Евгений Онегин», «Травиата» Верди’и «Первая любовь». А за костюмы к фильму «Петр Великий» она получила главный приз дизайнеров Калифорнии и была отмечена премией «Эмми» Американской академии телевизионных искусств и наук.

театр