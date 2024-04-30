AstraZeneca признала провоцирование тромбоза ее вакциной от COVID

Признание прозвучало в ходе разбирательства судебного группового иска на несколько миллионов фунтов, поданного десятками семей, которые утверждают, что они или их близкие были покалечены «дефектной» вакциной компании.
Юристы, представляющие истцов, полагают, что по некоторым делам компенсация может составить до £20 млн (2,2 млрд рублей).
Компания AstraZeneca оспаривает претензии в юридическом документе, представленном в Высокий суд в феврале. В нем она признает, что вакцина «может в очень редких случаях вызывать возникновение тромбов».
Затем, в редких случаях, иммунная система организма путает фактор тромбоцитов 4 с чужеродным захватчиком и высвобождает антитела для атаки на него в случае «ошибочной идентификации». Согласно их теории, эти антитела затем слипаются вместе с тромбоцитарным фактором 4, образуя сгустки крови, которые тесно связаны с вакциной.
В течение двух лет это считалось потенциальным побочным эффектом, это первый раз, когда компания признала в суде, что ее препарат может вызвать такое заболевание.
Одним из тех, кто требует компенсации за травмы, связанные с вакциной AstraZeneca, стал отец двоих детей и IT-инженер Джейми Скотт. У него осталась необратимая травма головного мозга из-за тромба и кровоизлияния в мозг после вакцинации в апреле 2021 года. После инсульта мужчина не может работать.
«Нам нужны извинения и справедливая компенсация для нашей семьи и других семей, которые пострадали. Правда на нашей стороне, и мы не собираемся сдаваться», — сказала журналистам его супруга.
Всего в Высокий суд подан 51 иск. В заявлении AstraZeneca говорится, что компания сочувствует всем, кто мог пострадать от побочного действия вакцины.
«На основании совокупности данных клинических испытаний и реальных данных постоянно доказывается, что вакцина AstraZeneca-Oxford имеет приемлемый профиль безопасности, и регулирующие органы во всем мире последовательно заявляют, что польза от вакцинации перевешивает риски чрезвычайно редких потенциальных побочных эффектов», — говорится в заявлении фармацевтического гиганта.
В ходе суда будет исследована причинно-следственная связь в каждом отдельном случае.
Сначала иск в Высокий суд Лондона против компании подал британец Аниш Тейлор, чья супруга Алпа умерла в марте 2021 года, получив первую дозу вакцины AstraZeneca. Затем в суд на фармацевтического гиганта подал пациент Джейми Скотт, у которого после вакцинации была выявлена тромбоцитопения.
В 2021 году СМИ неоднократно писали о негативном влиянии AstraZeneca на здоровье, в том числе и о летальных случаях после вакцинации указанным препаратом. Так, 11 июня сообщалось, что прокуратура Генуи расследует смерть 18-летней Камиллы Канепа после получения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.