AstraZeneca признала провоцирование тромбоза ее вакциной от COVID

Одним из тех, кто требует компенсации за травмы, связанные с вакциной AstraZeneca, стал отец двоих детей и IT-инженер Джейми Скотт. У него осталась необратимая травма головного мозга из-за тромба и кровоизлияния в мозг после вакцинации в апреле 2021 года. После инсульта мужчина не может работать.