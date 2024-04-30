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На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев отменены на Украине, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Пенсионный фонд страны.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщала, что правительство страны в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию западных партнеров.

«Количество пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, получивших указанный статус до 24 февраля 2022 года, прошли физическую идентификацию и получают пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек. Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Верещук в середине декабря заявляла, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.

Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться «с протянутой рукой» к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.