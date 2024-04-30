На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться «с протянутой рукой» к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.