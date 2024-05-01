Новые автобусы вышли на маршруты в Павлодаре

Новые автобусы вышли на линию по маршрутам №№ 115 и 126, на работу которых было наибольшее количество жалоб горожан. На маршруте № 115 будут работать 10 автобусов на № 126 — 16 автобусов, 4 автобуса будут находиться в резерве. Интервал движения сократится в 2 раза и составит 10 минут.