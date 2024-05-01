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Новые автобусы вышли на маршруты в Павлодаре

Обновление подвижного состава произвел крупнейший павлодарский перевозчик — ТОО «Автобусный парк № 1», приобретено 30 новых автобусов.

Источник: Пресс-служба акимата Павлодарской области / Валерий БУГАЕВ

Все эти автобусы — большой вместимости на 25 сидячих мест, общая вместимость — 56 человек, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

Для удобства пассажиров автобусы оборудованы аппарелью для маломобильных граждан, кондиционерами.

Новые автобусы вышли на линию по маршрутам №№ 115 и 126, на работу которых было наибольшее количество жалоб горожан. На маршруте № 115 будут работать 10 автобусов на № 126 — 16 автобусов, 4 автобуса будут находиться в резерве. Интервал движения сократится в 2 раза и составит 10 минут.