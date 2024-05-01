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Путин 1 мая присвоил ряду граждан звания Героев Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Труда ряду граждан и почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям. Советующий указ опубликован в День весны и труда, 1 мая, на официальной интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Звания удостоились, в числе прочих, гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко и главный конструктор Государственного машиностроительного бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков. Согласно указу, награда присуждается «за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу».

Почетным знаком «За успехи в труде» были отмечены коллективы пяти предприятий.

Отмечается, что предприятия наградили за вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производстве.

Ранее, 7 апреля, Путин присвоил звание Героя Труда председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Отмечалось, что спикера Совфеда наградили за трудовые заслуги перед государством и народом.

Путин Владимир