Путин 1 мая присвоил ряду граждан звания Героев Труда

Звания удостоились, в числе прочих, гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко и главный конструктор Государственного машиностроительного бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков. Согласно указу, награда присуждается «за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу».
Почетным знаком «За успехи в труде» были отмечены коллективы пяти предприятий.
Отмечается, что предприятия наградили за вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производстве.
Ранее, 7 апреля, Путин присвоил звание Героя Труда председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Отмечалось, что спикера Совфеда наградили за трудовые заслуги перед государством и народом.