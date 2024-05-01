В Ростовской области впервые провели гонки дронов, эти соревнования прошли в Аксае. За медали поборолись 18 спортсменов из разных городов региона, рассказали в федерации нового вида спорта.
Состязания состоялись в трех категориях: гонки дронов класс 75 в личном и командном зачетах, а также класс 200 в личном зачете. В составе команд участники преодолели по 20 кругов на специальной трассе, а в индивидуальных проходах показали свое лучшее время.
Сильнейшими в личном зачете класса 75 стали Кристина Сенникова, Вадим Плахотин и Арсений Шабунин, в классе 200 — Марк Логинов, Константин Несмеянов и Кристина Сенникова. Первое место среди команд оказалось за «ЭскаДрон».
Победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами. Соревнования поддержали региональные министерства промышленности и спорта, а также администрации Аксайского района и Аксая.
— Одной из главных задач было привлечение внимания к новой отрасли промышленности в донском крае, к производству беспилотных аппаратов. Также старались вызвать интерес к инженерным специальностям. Все получилось, подтверждение этому — соревнования сразу в трех классах, — прокомментировала соорганизатор гонок, депутат Законодательного собрания Ростовской области Анна Андреева.