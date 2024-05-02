Роковой день ливня во Владивостоке в мае

Осадки захватят сразу два дня подряд. Так в понедельник, 6 мая, в столице ДФО начнется сильный ливень, который будет идти без перерывов и до самого вечера следующего дня. Во вторник, 7 мая, осадки начнут стихать ближе к 18:00. Этот период окажется роковым, по имеющемуся прогнозу, за весь месяц.