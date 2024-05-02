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Роковой день ливня во Владивостоке в мае

Синоптики назвали дату удара — через несколько дней.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 78% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Freepik

О роковом днем ливня в начале мая во Владивостоке сообщили синоптики. По данным метеорологического портала Gismeteo, через несколько дней в город ворвется непогода.

Осадки захватят сразу два дня подряд. Так в понедельник, 6 мая, в столице ДФО начнется сильный ливень, который будет идти без перерывов и до самого вечера следующего дня. Во вторник, 7 мая, осадки начнут стихать ближе к 18:00. Этот период окажется роковым, по имеющемуся прогнозу, за весь месяц.

Температура в дни непогоды будет держаться на уровне +13…+15 днем и +10 ночью.